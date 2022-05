Tchad : des hommes armés criblent de balles le bureau d'un chef d'entreprise à N'Djamena

Cette attaque intervient quelques jours après que quatre véhicules de transport des personnes et des biens desservant N’Djamena et la ville de Faya, dont deux véhicules appartenant au DG du parc automobile MG de Mahamat Galmaye Allanga, aient été attaqués par des coupeurs de route sur l’axe Faya-Onianga.



Le 13 mai 2022, des coupeurs ont attaqué quatre véhicules des agences de voyage Sahel Tour et Gazelle entre Faya et Kouba aux environs du 3 heures du matin. Il semblerait que les coupeurs se soient ravitaillés en carburant et crédits de communication auprès d'un chef de brigade de Koubba Oulanga avant d’attaquer des paisibles citoyens pour les dépouiller de leurs biens.



Selon les victimes, les coupeurs de route étaient au nombre de huit personnes à bord d'une Toyota équipée d'une mitrailleuse 12,7mm. Les voleurs ont tout pris sur les passagers, de l'or et de l'argent en espèces.



Les autorités de la transition ne font pratiquement rien pour assurer la sécurité des opérateurs économiques et garantir un climat des affaires sain au Tchad afin de booster l’économie nationale. La montée en puissance de l’insécurité dans la ville de N’Djamena et ses environs dissuade des investisseurs étrangers d'implanter leurs entreprises au Tchad.