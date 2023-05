Tchad : des hommes armés tirent sur un véhicule de transport près d'Am-Timan, deux blessés

Le conducteur de véhicule avait l'habitude de transporter des vendeurs ambulants et des marchandises vers les marchés hebdomadaires des villages situés autour de la ville d'Am-Timan, et même un peu plus loin. Le 1er mai, il est allé jusqu'à Mongo, d'où il a pris la direction d'Oum-Hadjer pour déposer des passagers avant de retourner à Am-Timan. Le véhicule avait quatre personnes à bord, y compris le conducteur, une dame dans la cabine et deux autres passagers à l'extérieur.



Tard dans la nuit, à 30 kilomètres au nord d'Am-Timan, le conducteur a vu une moto immobilisée sur la route et a ralenti pour voir si c'était un accident. À ce moment-là, des hommes armés ont tiré sur lui à bout portant. Il a été touché par trois balles à l'abdomen et à la cuisse, tandis qu'une autre balle a arraché son doigt. La passagère a été touchée par deux balles à l'abdomen. Malgré les tirs et les blessures, le conducteur a continué à conduire jusqu'à 12 kilomètres d'Am-Timan. Épuisé, il s'est finalement arrêté et a appelé des secours vers 2 heures du matin, le mardi 2 mai.



Les deux victimes ont été transportées à l'hôpital provincial d'Am-Timan pour recevoir des soins appropriés.