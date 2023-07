Tchad : des idées novatrices au colloque de l'ENA pour améliorer l'administration publique

Annonçant la clôture des travaux, le directeur général de l'ENA, Senoussi Hassana Abdoulaye, a déclaré que les participants ont abordé des sujets cruciaux liés à l'administration publique, suscitant des réflexions approfondies et des débats constructifs. Les idées novatrices qui ont émergé de ces échanges sont inestimables et contribueront sans aucun doute à l'amélioration de l'administration publique tchadienne.



Le directeur général a souligné le rôle central de l'administration publique dans le développement du Tchad et a mis en évidence l'importance du thème du temps. Il a constaté que le temps est un élément crucial dans la façon dont nous recevons, gérons et évoluons dans les politiques publiques.