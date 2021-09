Tchad : des inspecteurs et cadres de l'aviation demandant l'annulation de nominations à l'ADAC

Selon eux, la plupart des directeurs de l'ADAC ont été choisis sans tenir compte de l'adéquation de leur compétence avec les domaines d'expertise à eux confiés.



Ils estiment que le directeur général et le directeur général adjoint de l'ADAC ont été nommés en violations des dispositions du Code de l'aviation civile de la CEMAC, de la Loi n°12/PR/2005 portant création de l'ADAC et du décret n° 74 du 25 janvier 2006 portant organisation et fonctionnement de l'ADAC. L'article 21 du décret précité énonce que le directeur général et son adjoint sont choisis parmi les hauts cadres de l'aviation civile et doivent disposer d'une expérience professionnelle avérée.



"Ce décret est un véritable coup de grâce donné à notre système d'aviation civile. Nous assistons à une exception tchadienne malheureuse qui feint d'ignorer les documents indicatifs de l'Organisation de l'aviation civile international", affirment les inspecteurs assermentés et cadres de l'aviation civile dans le courrier dont Alwihda Info a obtenu une copie. Ils contestent également les nominations aux postes de conseillers du directeur général de l'ADAC et d'auditeur interne qui se font "sans aucune base juridique", en plus du recrutement anarchique du personnel.



Parmi les recommandations formulées au ministre : l'annulation pure et simple du décret du 25 août 2021 ; procéder à de nouvelles propositions de nominations dans le respect strict des textes et ordonner l'annulation pure et simple des recrutements fallacieux effectués à l'ADAC.



Une copie du courrier a été également adressée au président du Conseil militaire de transition (CMT) et au chef du gouvernement de transition.