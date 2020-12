Tchad : des jeunes appellent le président à intervenir face à la "catastrophe" à la FTFA

Ils estiment que l'heure est grave et appellent à sauver la Fédération "tenue par des individus égoïstes" et assimilé à "un cercle de personnes qui n'ont aucun amour pour l'avancement du football".



"Nous assistons à une catastrophe totale", disent-ils, évoquant la tenue d'une assemblée générale de la FTFA malgré le retrait provisoire de délégation des pouvoirs par le ministère des Sports.



"Cet acte est considéré comme un acte de rébellion et d'incivisme envers les amoureux du football", estiment les jeunes qui appellent à l'implication du président de la République Idriss Deby.