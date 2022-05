Tchad : des jeunes d’Ati se mobilisent contre la migration irrégulière et pour la cohésion

Le Club des jeunes d'Ati a organisé une séance de sensibilisation sur les conséquences de la migration irrégulière et la cohésion sociale à Lamka, localité situé à 17 km de la ville d’Ati.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’activités liées au projet dénommé “Habiliter les jeunes du Centre du Tchad à définir les agents de la consolidation de la paix” (PBF), financé par le PAM et mise en œuvre par l'ONG ADESOL en partenariat avec le club des jeunes d'Ati.



L'objectif est sensibiliser la population sur la conséquence de la migration irrégulière et la cohabitation pacifique afin de lutter contre les phénomènes chroniques pour qu'ils agissent en conséquence.



Abderaman Mahamat Ousman, membre du club, a tout d'abord expliqué au public que la province du Batha est affectée par le départ massif des jeunes vers les mines d'or et pour des voyages clandestins vers la Libye. Selon lui, beaucoup de jeunes rencontrent des difficultés, incluant des abus des droits humains comme la traite et l'exploitation, les travaux forcés tandis que certains sont recrutés par les groupes armés.



Abderaman Mahamat Ousman a demandé à la population de véhiculer le message visant à stopper ce phénomène, cultiver la paix et la cohabitation pacifique.