Tchad : des jeunes du Guera inspectent les chantiers en construction à Mongo

Les jeunes s'étaient réunis en assemblée le 24 janvier 2021 pour mettre sur pied un comité chargé d'effectuer périodiquement des descentes sur les chantiers afin de constater les avancées et la qualité des travaux, avant de rédiger un rapport et de le déposer au comité départemental d'action.



Parmi eux, des représentants des associations des jeunes pour le développement sous la houlette de l'Association des jeunes du Guera (AJEG).



Après la première inspection, l'équipe s'est à nouveau rendue au chantier des 30 villas. Sur place, un constat a été fait : les canaux de drainage ne sont pas encore construits et l'eau stagne faute d'évacuation, causant une inondation ; il n'y a pas encore de verdure et les barrières ne sont pas installées.