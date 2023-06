Tchad : des jeunes du Kanem se forment à l'Art Oratoire et au Leadership

L'atelier de formation des jeunes sur l'Art Oratoire et le Leadership, lancé par l'AJED-K (Association des Jeunes Engagés pour le Développement du Kanem) en partenariat avec Zantacom, s'est achevé ce samedi 17 juin 2023 dans les locaux de la radio Ndjimi de Mao.



La formation a été animée par Mahamat Adoum Maï Seïd, coach en Art Oratoire et Leadership, doctorant en Droit International et membre de l'AJED-K. Elle a été axée sur deux modules principaux : le Leadership et l'Art Oratoire. De nombreux jeunes ont participé activement à cette formation qui s'est déroulée sur deux jours. Des séances pratiques ont été organisées, permettant aux participants de corriger certaines lacunes et de mettre en pratique les enseignements dispensés.



La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des attestations aux participants, reconnaissant ainsi leur engagement et leur participation active à cet atelier.