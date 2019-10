Tchad : des jeunes s’engagent pour la paix et l’unité à travers une association

Une association dénommée “coordination nationale des jeunes pour la paix et le développement au Tchad” (CONAJEPDT) a lancé ce mardi ses activités à la maison des médias.



Selon le coordinateur de l’association, Mahamat Oumar Ibrahim, “soucieux des très tristes évènements (...) épris de paix, de justice pour notre épanouissement, nous, nous sommes réunis pour créer cette coordination afin de soutenir les efforts déjà abattues par les autres organisations ayant la même vision.”



La CONAJEPDT est “une initiative qui vient en appui à ceux déjà existants dans le pays. Nous tenons à promouvoir la cohabitation pacifique, la paix et l’unité dans une synergie d’action positive”, a-t-il indiqué.



L’association est une organisation à but non lucratif et apolitique qui a pour devise : engagement, synergie et réussite. Le but et les objectifs de la coordination sont d’attirer l’attention du gouvernement pour un traitement équitable de tous les jeunes. Elle mise sur le respect des droits des enfants, des femmes et des minorités vulnérables. Par ailleurs, elle entend établir une relation d’amitié et d’échange entre les jeunes tchadiens et ceux d’autres pays afin de promouvoir les compétences.