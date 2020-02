Tchad : des jeunes veulent accélérer l’intégration au sein de la CEMAC

L’association jeunesse solidaire de la CEMAC a appelé vendredi à éliminer toutes les barrières géographiques, culturelles et institutionnelles afin de créer un espace de brassage et de rencontre entre les jeunes de cette zone pour accélérer l’intégration sous-régionale, et pour une CEMAC unie et forte.



Elle a fait cette déclaration lors d'une assemblée générale extraordinaire marquant sa première activité pour l'année 2020.



Au cours de cette rencontre, l'association a adopté son plan d'action axé sur trois axes stratégiques : l’éducation et l’instruction civique ; la culture et l’environnement ; la santé et l'état civil.



Ses objectifs principaux sont la promotion de l’intégration sous-régionale à travers les jeunes et le soutien aux institutions républicaines.



A son ordre du jour figurait également l'élection de son secrétaire général adjoint.