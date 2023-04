Tchad : des kits alimentaires remis aux vulnérables de 9 villages par l'ASAD

Pendant le mois de ramadan, une vaste opération de distribution des kits alimentaires destinés aux vulnérables de plusieurs villages de la sous-préfecture de Djouna, est planifiée par la coordination nationale de l'Association Al-Kheir pour le développement.



La troisième phase de cette opération a eu lieu à la veille de l'Aïd El-Fitr Al-Moubarak, précisément le jeudi 20 avril 2023. Comme prévu par les organisateurs de ce geste à caractère humanitaire, trois villages sont programmés pour la troisième et dernière phase du mois de Ramadan.



Il s'agit de Karé, Khichékhich et Goz-Abdanab. Les personnes vulnérables résidant dans ces villages, ont reçu officiellement des kits composés des vivres essentiels aux personnes démunies de la zone qui traversent certainement des moments difficiles en ce temps où les prix sont trop élevés sur les marchés.



Le coordonnateur national, Abdoulaye Abderahim se félicite de cette action et remercie les membres de l'organisation qui ont bien voulu apporter leur modeste contribution pour aider les démunis en cette période de ramadan.



Tout en espérant apporter d'autres assistances de premier secours dans la zone, Abdoulaye Abderahim lance un appel aux personnes de bonne volonté pour venir en aide aide à cette population qui mérite un appui multiforme.



Très satisfaits d'avoir été assistés par l'Association Al-Kheir pour le développement, les bénéficiaires ont remercié les membres de cette organisation.