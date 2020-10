Tchad : des lycéens reçoivent du matériel didactique à Abéché

Des élèves du lycée national Franco-Arabe d’Abéché ont reçu mercredi du matériel didactique offert grâce à l’appui de la coopération coréenne.



Le Koréan International Coopération Agency (KOICA), en partenariat avec l'UNICEF et le ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, avait organisé pour le compte de l'année scolaire 2019-2020, une session de formation des enseignants et remis du matériel didactique destiné aux différents établissements scolaires de la ville d'Abeché.



En raison de la propagation de la pandémie de Covid-19 ayant entraîné la suspension des cours, la distribution n'avait pas eu lieu.



La reprise des cours pour les classes d'examen a permis à l'administration du lycée de procéder à la remise partielle de ce don. Aujourd'hui, c'est au tour des classes intermédiaires de recevoir leur matériel par l'entremise du proviseur Abakar Adoum Mahamat.



Le matériel est composé entre autres de plus de 230 sacs, 1000 cahiers grand format, 1000 stylos rouges et 1000 stylos bleus.