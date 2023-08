Tchad : des magistrats suspendus de deux syndicats

Dans un communiqué de presse, le Syndicat des Magistrats du Tchad (SMT) et le Syndicat Autonome des Magistrats du Tchad (SYAMAT) se sont réunis en Assemblée Générale pour discuter des sujets suivants : le communiqué de presse émis par un groupe ad-hoc de magistrats appelant à la reprise du travail, les menaces de suspension de salaire proférées par le ministre de la Justice, ainsi que les pressions exercées par la chancellerie sur les chefs de cours et de tribunaux en relation avec la reprise du travail.



Suite aux échanges de points de vue, les syndicats ont finalement qualifié l'acte de trahison et ont décidé d'appeler les magistrats à reprendre le travail. De plus, l'Assemblée générale a pris la décision de suspendre cinq magistrats issus des deux syndicats. Il s'agit des personnes suivantes : Kouldjim Mbaïgouro, Adam Mahamat Zene, Youssouf Mahamat Maina et Parfait Djimasra.



L'Assemblée générale a également adressé un avertissement au ministre de la Justice, l'alertant contre toute tentative de suspendre les salaires. De plus, elle a précisé que la cessation de travail de la part des magistrats résultait du non-respect des engagements pris par le gouvernement.