Tchad : des manifestants comparaissent devant la justice à N'Djamena

14 manifestants -dont le défenseur des droits de l'Homme Mahamat Nour Ahmed Ibedou- comparaissent ce vendredi au Palais de justice, devant le Tribunal de grande instance de N'Djamena. Ils ont été arrêtés les 5 et 6 février à N'Djamena, déférés au parquet et placés sous mandat de dépôt, notamment pour troubles à l'ordre public.



À l'entame du procès, le juge a demandé à chaque prévenu de décliner son identité.



Plusieurs avocats se sont mobilisés pour leur défense, tandis que les appels à leur libération se sont multipliés au Tchad et à l'étranger.



Le procès est placé sous haute surveillance sécuritaire.