Tchad : des militants du PLD demandent un congrès pour "fixer l'avenir du parti"

Le porte-parole des contestataires, Adam Mahamat, reproche au n°1 du parti "le refus systématique de la tenue d'un congrès extraordinaire afin que les échanges entre les militants de base et l'exécutif soient fluides et pouvant permettre de faire grandir l'organisation".



"Plusieurs correspondances faisant état de la situation délétère de la gestion du PLD ont été transmises au comité exécutif qui les a, à chaque fois, classé sans suite, sans y accorder une quelconque importance. De même, nous dénonçons le mutisme et l'absence des voix de notre parti dans la prise de position sur les sujets importants concernant notre pays lors des assises du Dialogue national inclusif et souverain", affirme Adam Mahamat.



Ces partisans et sympathisants du PLD recommandent l'organisation de la commémoration de l'anniversaire de la disparition du regretté Pr. Ibni Oumar Mahamat Saleh. Ils demandent "d'arrêter la particularisation et l'individualisation de leur structure politique", et réclament "l'application des textes dans toute entreprise du parti et la publication sans délai de la liste des membres du conseil politique national et de tous les organes de base présents sur le territoire tchadien".