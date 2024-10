Tchad : des nominations à l’Ecole Nationale de Formation Judiciaire (ENFJ)

Par Décret No 1011/PR/PM/MJDH/2024 du 16 octobre 2024, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après à l’Ecole Nationale de Formation Judiciaire (ENFJ) :



Direction des études, des stages et des formations spécialisées

Directeur : M. Ibrahim Bechir Ahmat Sous-direction chargée des formations spécialisées



Sous-directeur :

M. Daroum N’gouyo Alladoum, en remplacement de M. Moumassou Djoufoulsou, appelé à d’autres fonctions.



Direction de la recherche et de la documentation

Directrice : Mme Beguy Dotom. Sous-direction de la recherche et de la documentation



Sous-directeur : M. Moudjibarahmane Abderamane Saleh.