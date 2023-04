Tchad : des nouveaux intégrés à la fonction publique appellent à une marche

Le Collectif des nouveaux intégrés à la fonction publique du ministère de l’Education nationale, s'est réuni en assemblée générale ce mercredi 5 avril, et a confirmé son intention de marcher pacifiquement le samedi 8 avril 2023.



Le comité appelle les 2200 enseignants, nouvellement intégrés, à marcher avec leurs familles et enfants respectifs pour réclamer leur mandatement. Le comité affirme avoir entrepris des démarches auprès des autorités concernées pour obtenir des précisions sur l'évolution du traitement de leurs dossiers, mais il a constaté que tout était bloqué, sans comprendre pourquoi.



Pour le porte-parole du comité, Neuzilka Emmanuel, le traitement inhumain et dégradant que le gouvernement inflige aux nouveaux intégrés est inacceptable. Il estime que le gouvernement ne peut pas intégrer des gens, les faire travailler pendant des mois sans les payer, les laisser mourir de faim et refuser de les écouter.



Le comité a déjà perdu deux de ses membres qui ont servi l’État, sans percevoir leur dû. Neuzilka Emmanuel souligne que le gouvernement doit choisir entre la vie de paisibles citoyens et leur mort.



« Nous nous rendons compte que le gouvernement ne se soucie pas de la vie de ses propres ouvriers, déclare-t-il. Vous utilisez les gens, vous ne prenez pas soin d’eux, vous fermez les oreilles, vous prétendez gérer des situations d’urgence, mais nous ne savons pas si la vie humaine est une autre situation très urgente. »



Neuzilka Emmanuel précise que le comité n'organise pas de marches pour faire plaisir, mais parce que le gouvernement a choisi leur mort. Les membres du collectif préfèrent sortir marcher et se faire tirer dessus tous ensemble, si le gouvernement le souhaite, plutôt que de rester chez eux et mourir à petit feu.