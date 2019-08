Tchad : des officiers installés dans leurs nouvelles fonctions militaires à l'Est

Une cérémonie de passation de commandement à la tête de la zone de défense et de sécurité n°2 et au groupement n°2 de la garde nationale et nomade du Tchad, a eu lieu ce vendredi matin à la Place de l'indépendance d'Abéché.



La double passation de commandement s'est déroulée en présence du gouverneur du Ouaddaï, Ramadan erdebou, du chef d'état-major de l'armée de terre, général de division Baradine Adoum Haggar et de plusieurs responsables administratifs et militaires de la province.



Le gouverneur Ramadan Erdebou a été accueilli à son arrivée à la Place de l'indépendance par le commandant de la zone de défense n°2 du Ouaddaï, Sila et Wadi Fira, le général de division Ali Abdallah Khatir. Il a passé les troupes en revue, avant de s'asseoir sous la tente dressée pour l'occasion.



Le général de division Ali Abdallah Khatir a officiellement passé le témoin au général de brigade Mahamat Souleymane.



Le général de division Baradine Adoum Haggar a déclaré aux éléments des forces de défense et de sécurité de la zone de défense n°2 (Ouaddaï, Sila, Wadi Fira) qu'ils reconnaitront désormais comme chef, le général de brigade Mahamat Souleymane.



Les soldats ont été appelés à "obéir à tout ce qu'il leur sera commandé, sans murmures, ni hésitations, pour le succès des armées, la bonne marche des services, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois de la République du Tchad."



Le chef d'état-major de la GNNT, lieutenant-colonel Bemba Netoloum Pierre, a ensuite procédé au transfert de commandement à la tête du groupement de la GNNT, entre l'office entrant, le colonel Bokhit Adam Katar et l'officier sortant, le colonel Oumar Yaya.



La cérémonie a pris fin avec un défilé militaire.