Tchad : des parents démunis face à la perte de dossier médical des enfants malades

Abdelhakim Brahim, un enfant atteint d'hydrocéphalie, a été référé à l'hôpital de la mère et de l'enfant de N'Djamena, pour y recevoir des soins.



Après avoir consulté un médecin, il a été transféré chez un neurochirurgien qui a prescrit plusieurs examens pour confirmer le diagnostic. Malheureusement, la programmation de l'opération a été reportée à deux reprises sans raison valable, ce qui a aggravé l'état de santé d'Abdelhakim.



Lors du troisième rendez-vous, le dossier médical de l'enfant aurait été égaré par le major de la chirurgie, qui n'a pas su expliquer cette perte et aurait donc refusé de programmer l'opération, faute de dossier.



Les parents, qui avaient tout dépensé pour les soins de leur enfant, ont été contraints de rentrer chez eux, sans avoir reçu les soins nécessaires. La première consultation médicale a eu lieu le 31 mars 2023 à l'hôpital mère enfant.



Abdelhakim Brahim, enfant atteint d'hydrocéphalie, se retrouve donc privé de soins à cause d'une présumée négligence médicale.