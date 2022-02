Tchad : des premières baisses des tarifs Internet effectives

Les nouveaux tarifs d’accès à Internet sont effectifs depuis ce 3 janvier chez l’opérateur Airtel tandis qu’ils devraient incessamment être effectifs chez Moov Africa.



Des réductions de 30% et allant jusqu’à 60% pour certains forfaits proposés autrefois par ces compagnies de téléphonie mobile sont prévues.



Le 29 décembre 2021, le PCMT a instruit pour une réduction de 30% des tarifs d’accès à l’internet sur toutes les offres, lors du Forum national de la jeunesse.



"Cette réduction substantielle doit marquer le commencement d'une tendance baissière, car l'internet n'est plus un luxe réservé aux nantis, il doit demeurer à la bourse de tout consommateur tchadien", affirme Mahamat Idriss Deby.



Le PCMT veut encore plus. Le catalogue des tarifications sera encore revu en baisse en fin d’année. L’objectif est de réduire drastiquement l’intervalle des coûts liés à internet qui était de 17,8% en 2020 pour un salarié payé au SMIG.