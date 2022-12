Tchad : des présumés braqueurs et braconniers appréhendés au Salamat

Des présumés malfaiteurs ont été présentés à la presse, lors d'une cérémonie officielle présidée ce 15 décembre 2022, par le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam.



Dans le cadre de leurs missions régaliennes de défense de la patrie, de la protection des personnes et de leurs biens, les éléments des forces de défense et de sécurité de la province du Salamat, ont appréhendé 11 présumés malfaiteurs. Parmi ces ennemis de la paix, figurent des braqueurs, des braconniers et des civils détenteurs d'armes de guerre.



Le commandant de la Zone de défense nº10, Fouzari Hassan, affirme dans son intervention que ces sont des personnes sans foi ni loi, qui opèrent en tuant et causant du mal pour s'emparer des biens d'autrui.



Pour le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, c'est grâce à ces opérations que la province, dans son ensemble, est calme et la population vaque normalement à ses occupations quotidiennes. Il a exprimé sa profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué positivement dans la réussite de cette opération.



Selon lui, les barbaries de ces présumés malfrats ont causé la mort de deux gendarmes en mission dans le département de Haraze-Mangueigne, ainsi qu'une paisible femme à la recherche de quoi subvenir à ses besoins.