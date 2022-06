Tchad : des prix d'excellence aux filles modèles des écoles de la province du Lac

La deuxième édition des prix d'excellence, initiée par l'ONG COOPI dans le cadre du projet ADELAC, concerne 150 filles modèles de 14 écoles cibles du projet. Le prix est composé des kits scolaires estimés à plus de 8 millions de FCFA.



L'inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire de Bol urbain, Adam Ali Mbodou plaide en faveur de l'extension de ce projet.



Pour le chef de projet de COOPI à Bol, Boka Oumarou, le prix vise à encourager les filles à la culture d'excellence et mobiliser les parents à inscrire les enfants à l'école afin d'augmenter le taux de scolarisation des filles.



Pour lui, cette remise revêt d'une importance capitale dans un contexte où certains parents préfèrent envoyer les garçons à l'école et laisser les filles à la maison.



L'occasion tout indiqué pour le délégué provincial de l'éducation nationale du Lac, Anwar Abdel-Aziz Abakar de vanter les réalisations du projet ADELAC au profit de la délégation de l'éducation. Anwar Abdel-Aziz à mis l'accent sur les acquis du projet ADELAC pour le bien-être des enfants.



Le préfet du département de Mamdi, Ahmat Djibrine Bechir, a mentionné que l'initiative du projet ADELAC cadre parfaitement avec la politique éducative du président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno, qui place l'éducation de tous les enfants tchadiens et particulièrement les filles, dans ses priorités.



Ahmat Djibrine Béchir a demandé aux parents de prendre leurs responsabilités et dispositions pour l'inscription et le maintien des enfants à l'école.



Au nom des parents d'élèves, Mme Hanoun née Kadja Martine, a exprimé sa gratitude pour les activités du projet ADELAC.



Bon à savoir, les activités du projet sont financées par l'Agence française développement (AFD).