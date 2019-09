Tchad : des recommandations pour un écosystème robuste de gouvernance de l'Internet

Le ministre d'État, ministre secrétaire général à la Présidence de la république, Kalzeubet Pahimi Deubet a exprimé toute sa reconnaissance quant à la qualité du travail abattu lors du forum.



Il a souligné que "la viabilité et la vitalité des technologies numériques sont largement tributaires des réformes profondes et osées dont les valises essentielles viennent d'être posées."



« Les actes de Ndjamena seront sans conteste, l'unique contribution africaine au Forum mondial sur la gouvernance de l'Internet, prévu en novembre prochain à Berlin en Allemagne sur le thème : un monde, un Internet et une vision », a ajouté le ministre d'Etat.



Kalzeubet Pahimi Deubet a remis des attestations de reconnaissance à trois jeunes : un sénégalais, un algérien et un tunisien. Ils ont bénéficié du prix des lauréats africains de l'organisation du forum sur l'Internet en Afrique.