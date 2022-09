Tchad : des réfections pour préparer la reprise à l'université de N'Djamena

À l'approche de la reprise des activités académiques à l'université de N’Djamena, les travaux de réfection de certains des salles s'activent. Selon le calendrier initial rendu public par le rectorat de l'université de N’Djamena, la reprise était prévue le 15 de ce mois.



Et dans une note circulaire signée ce 13 septembre 2022, le président de l’université de N’Djamena, le Pr Mahamat Saleh Daoussa Haggar a porté à la connaissance du public, de la nouvelle prorogation des vacances académiques.



« En raison de la persistance des intempéries, l’université de N’Djamena a décidé d'observer une nouvelle prorogation des vacances académiques de la plupart de ses facultés », peut-on lire. Par ailleurs, en dehors de la faculté des sciences de la santé humaine, qui reprendra ses activités académiques (cours, séminaires et examens), le 15 septembre 2022, les autres facultés reprendront le 3 octobre 2022 à 7 heures.



Pour que les étudiants reprennent les activités dans un environnement propre et sain, le doyen de la faculté de l'économie, Dr Alkatib Bachar est présent sur les lieux, supervisant les travaux d'aménagement. Cette veille architecturale demande chaque année des travaux de réfection de quelques salles de classe.



Depuis son arrivée à la tête de cette faculté, Dr Alkatib n'a pas manqué de mettre à l'œuvre pour l'embellissement des locaux de ladite faculté. En plantant les fleurs, arbres et en veillant sur leur arrosage. En effet, il a montré sa volonté de rendre son environnement propre et vert.



À ces côtés, une équipe dynamique, dont le technicien de surface, Papa Alladoum, avec son balai magique, rendant les cours des facultés propres. Même si beaucoup reste à faire, cette bonne volonté mérite d'être encouragée.

Cela dit, les étudiants sont appelés à prendre soin de leur environnement. Car la propreté chasse la maladie, dit-on.