Tchad : des soins de qualité à l'amélioration de l'accès à l'eau dans la province du Lac

Le projet, financé par l'union européenne, a été mis en oeuvre dans les districts sanitaires de Bol et de Bagasola de mai 2021 à avril 2022. A travers ce projet, Concern Worldwide a construit et équipé un centre de santé dans le site des déplacés de Fourkoulom, déployé des cliniques mobiles dans 10 sites de déplacés et villages hôtes, et instauré dans 8 centres de santé et cliniques mobiles, la politique de gratuité de soins prônée par les plus hautes autorités.



Aussi, 15 forages ont été construits et 10 autres réhabilités ; des savons ont également été distribués aux plus vulnérables et l'approche « Assainissement totale piloté par la communauté » a été promue pour permettre aux ménages de construire leurs propres latrines.



Selon le coordonnateur de Concern Worldwide dans la province du Lac, au vu du succès enregistré, l'Union européenne et Concern Worldwide se sont accordées pour lancer le 29 avril 2022 la deuxième phase de ce

projet.



Cette prolongation de mai 2022 à avril 2023, permettra d'assurer la continuité dans les soins gratuits apportés aux populations vulnérables et permettra de déployer davantage d'infrastructures en eau et assainissement.