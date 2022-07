Tchad : des tas d’ordures sur la voie publique au marché de Dembé

Depuis plus d'une semaine, les vendeurs de marchandises et les passants font face aux problèmes d'évacuation des ordures ménagères.



En effet, l'endroit est totalement insalubre, et les odeurs deviennent insupportables.



Malheureusement, c'est sous le regard des agents municipaux qui font des vas-et-viens, rien que pour collecter le droit de place. Les vendeuses et les passants affichent leur mécontent et déception face à cette situation.



Les autorités municipales sont interpellées. Car c'est leur responsabilité d'assurer la salubrité du marché. En raison du fait que l'hygiène reste un moyen de combattre toutes les maladies.