Tchad : des villages victimes d'incendies secourus au Ouaddaï

Cette commission mise sur pied par le Sultanat Abbasside assiste successivement la population des villages Agoura, Chiyom, Chélé et Marchoud.



Cette initiative du Sultanat Abbasside du Ouaddai a été réalisée en collaboration avec les fils et filles de la localité qui vivent à l'étranger.



Le chef du village Angoura, Youniss Abdoulaye, le représentant du chef de village Chiyom, Arabi Nassir, le président de la commission Issakha Doudbane et bien d'autres personnes ont axé leurs interventions sur la question de la cohabitation pacifique et le vivre ensemble.