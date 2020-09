Tchad : des vivres distribués aux personnes vulnérables au Sila

Goz Beida - Un don de vivres, de matériels et d'équipements a été remis samedi à des personnes vulnérables de la province de Sila.



La distribution aux bénéficiaires a eu lieu en présence du délégué à l'action sociale et à la protection de la petite enfance, Mme. Habiba Mahamat Malloum, un responsable de la Chambre de commerce provinciale et la présidente de la Croix Rouge provinciale.



Le don du gouvernement est composé de sacs de mil, 400 cartons de macaronis, 200 bidons d'huile, 400 moustiquaires imprégnées et des médicaments anti-paludiques.



Les bénéficiaires ont reçu chacun leur part dans un panier.