Tchad : désarroi pour des mères de manifestants introuvables, malgré la grâce

Quelques semaines après la grâce présidentielle accordée aux manifestants du 20 octobre et le retour de certains d'entre eux, les mères des personnes encore détenues sont désespérées.



Ce matin, un groupe de mères s'est rassemblé pour plaider une fois de plus en faveur de la libération de leurs enfants. Elles expriment leur frustration que de nombreuses personnes soient maintenant en liberté, tandis que leurs enfants restent en prison, sans possibilité de communiquer avec elles. Les mères affirment qu'elles ont du mal à manger et à dormir correctement, et que leur santé se détériore. Elles se sentent impuissantes et ne savent pas vers qui se tourner pour obtenir de l'aide.



Les mères ont sollicité la radio Liberté pour faire entendre leur voix. Leur situation est très difficile et elles sont en proie à des pleurs quotidiens.