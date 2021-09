Tchad : descente inopinée du SG du ministère de la Santé dans des hôpitaux

Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Ismaël Barh Bachar, accompagné de l'inspecteur général Velba Kolandi, a effectué une visite inopinée dans quelques structures sanitaires de la capitale vendredi nuit. Cette visite consiste à vérifier la présence des agents au service de garde et l'effectivité des activités de ces formations sanitaires.



La descente a permis à l'équipe de se rendre compte de l'absence de certains agents au service de garde. Les cas de césariennes ne sont pas aussi gérés pendant la nuit. Beaucoup de soins sont orientés à l'hôpital de la mère et de l'enfant ou à l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine. L'insuffisance de la propreté dans les salles reste également un défi à relever.



Le SG et son équipe ont vérifié les différents registres. Ils ont saisi l'occasion pour prodiguer de conseils et donner des orientations ainsi que des instructions aux agents des structures sanitaires visitées. Le respect des principes de la gratuité des soins a été rappelé et expliqué au personnel.