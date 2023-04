Tchad : désignation des membres de la commission provinciale de la CONOREC du Moyen-Chari

Une mission de la Commission Nationale d'Organisation du Référendum Constitutionnel (CONOREC), conduite par le conseiller national, Néné Ehemir Torna, a tenu une rencontre ce 04 avril 2023 avec les responsables des partis politiques et de la société civile de la province du Moyen-Chari.



L'objectif de cette rencontre est de faire comprendre à ces derniers le rôle de la CONOREC, et d'apporter un appui technique à la désignation des membres de la commission provinciale du CONOREC du Moyen-Chari.



Après avoir débattu sur la mission assignée par la CONOREC, les différents responsables des partis politiques implantés dans la province du Moyen-Chari, ainsi que ceux de la société civile, ont décidé par consensus de désigner les membres provinciaux du CONOREC du Moyen-Chari.



Cette Commission sera dirigée par le général Ousman Brahim Djouma et secondée par Mme Line Livorice Neloum, secrétaire de l'Académie de Sud Est. Elle sera composée de 13 membres et aura pour mission de : Vérifier sur le terrain l'existence et l'emplacement des centres de recensement et des lieux de vote et renvoyer les conclusions à la CONOREC centrale ; Supprimer les comptes rendus et les lieux de vote non utilisés lors des prochaines échéances électorales.



Il est à noter que la Commission a reçu les documents relatifs à la Commission Nationale d'Organisation du Référendum Constitutionnel (CONOREC) et au Cadre National de Concertation Politique (CNCP). Après un débat présidé par le général Ousman Brahim Djouma, le consensus a prévalu pour la désignation des membres provinciaux du CONOREC du Moyen-Chari.



Grâce à la sagesse des responsables des partis politiques et de la société civile de la province du Moyen-Chari, les discussions ont abouti à un résultat positif. Dès sa désignation, le général Ousman Brahim Djouma a reçu les documents relatifs à la CONOREC et au CNCP.