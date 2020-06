Tchad : deux avocats agressés par des forces de sécurité, l'ordre des avocats réagit

Il s'agit d'un avocat stagiaire, en date du 13 mai 2020 à N'Djaména, et d'un avocat le 15 mai 2020 à Sarh. Le premier, agressé physiquement par le commandant adjoint du sous-commissariat de l'ordre public n° 15 du quartier Boutalbagar, côté grillage, à N'Djaména, est le nommé Abba Zakaria.



Le second, agressé verbalement par le chef de section de la gendarmerie de Koumogo dans le ressort de la Cour d'appel de Sarh, est le nommé Bourma Wardougou.



Les deux avocats ont été agressés dans l'exercice de leurs fonctions. L'ordre des avocats du Tchad, qui a rendu public ces faits par un communiqué de presse, dénonce et condamne vigoureusement les agressions et menaces dont font objet les avocats dans l'exercice de leurs fonctions par certains policiers et gendarmes.



L'ordre estime que de telles personnes, non seulement ternissent l'image de nos commissariats et brigades qui participent à une bonne administration et distribution de la justice, mais aussi salissent leurs collègues consciencieux et compétents qui font correctement leur travail.



Pour l'ordre des avocats, ces agressions ne sauraient rester impunies. Par conséquent des poursuites judiciaires seront engagées contre leurs auteurs.