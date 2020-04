Tchad : deux citernes de carburant offertes à l'armée

Deux citernes de carburant ont été offertes lundi par la société de raffinage de N'Djamena (SRN) à l'armée, en guise de participation à l'effort de guerre.contre Boko Haram.



Le don a été remis à l'état-major des armées au cours d'une cérémonie à N'Djamena.



Le directeur des relations publiques de la SRN, Ahmat Baba, a adressé sa compassion aux familles endeuillées et son soutien aux forces de défense et de sécurité.



"Dans le cadre de nos actions sociales, la SRN, à travers ce don en nature de deux citernes, apporte son soutien à l'armée. Ce don bien que modeste, permettra d'aider l'armée dans sa mobilité", a-t-il dit.



Le chef d'état-major général des armées 1er adjoint, le général Djimadoum Tiraina, a remercié la SRN pour son appui en carburant au profit des forces de défense et de sécurité.



Depuis le déclenchement de l'opération "Colère de Bohoma", plusieurs milliers de produits alimentaires et non alimentaires ont été offerts à l'armée.



Le chef de l'Etat Idriss Déby a reconnu lundi que grâce aux différents dons, lui et les soldats en opération au Lac n'ont pas eu besoin, jusqu'à présent, d'acheter de la viande pour se nourrir.



Le Rwanda, le Soudan et le Nigéria ont également mis à la disposition de l'armée, du matériel assez conséquent.