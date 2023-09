Tchad : deux coordinateurs de la HAMA de la zone septentrionale prêtent serment

La vice-présidente de la HAMA, Eveline Fakir Kanassawa, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, ainsi que d'autres invités et communicateurs locaux étaient présents.



Nommés par la décision N°005 du 21 février 2023, les deux coordinateurs de la HAMA ont prêté serment à la Cour d'Appel d'Abéché. Il s'agit de Mahamat Saleh Yakhoub, coordinateur des provinces du Sila et du Ouaddaï, basé à Abéché, et de Saleh Mahamat Alhadi, coordinateur de la HAMA pour l'Ennedi-Est, l'Ennedi-Ouest et le Wadi Fira, dont le siège est à Amdjarass.



Le président de la Cour d'Appel d'Abéché, Ndingamneyal Riyari, a autorisé le greffier Delia Oteningar à lire l'acte de nomination des récipiendaires. Le procureur général de la Cour d'Appel d'Abéché, Mawillou Bruno, dans ses réquisitions pour la prestation de serment des deux coordinateurs de la HAMA, a souligné que cette prestation de serment était une exigence légale conformément à l'ordonnance N°011 de 2022 modifiant l'ordonnance N°016 de 2018. Il a rappelé aux récipiendaires leur mission consistant à coordonner les activités de l'institution dans leurs provinces respectives.



Le président de la Cour d'Appel a reçu le serment des récipiendaires et les a renvoyés à l'exercice de leurs fonctions.