Tchad : deux élus consulaires de la CCIAMA au Ouaddaï installés par le gouverneur

Les deux élus locaux consulaires de la Chambre de commerce, d'agriculture, des mines et d'artisanat du Ouaddaï (CCIAMA), élus fin 2020, ont été installés mardi par le gouverneur de la province du Ouaddaï, le général Brahim Seid Mahamat. L'installation a eu lieu au gouvernorat de la province en présence de plusieurs invités et commerçants.



Il s'agit de Adoud Didane Mourra, réélu pour un second mandat et qui s'occupe désormais du secteur tertiaire. Tandis que son adjoint Oumar Galmaye va se charger du secteur primaire.



Dans son discours bilan, le président réélu de la CCIAMA a fait savoir que les quatre années et huit mois qu'il a eu à passer à la tête de la CCIAMA étaient plus ou moins positives. Il a cité la réorganisation de la CCIAMA en interne et la lutte contre les tracasseries auxquelles font face les commerçants transporteurs des marchandises.



En installant les nouveaux responsables de la chambre de commerce du Ouaddaï, le général Brahim Seid Mahamat a reconnu que cette institution joue un rôle dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière du développement socioéconomique de notre pays. Le gouverneur a affiché sa disponibilité et celle de toutes les autorités de la province à faciliter la réussite de la mission de cette nouvelle équipe.