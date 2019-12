Tchad : deux importantes lois votées à l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté mardi deux projets de loi à l'Assemblée nationale. Il s'agit de la loi portant création de l'observatoire de lutte contre la violence, de la prévention de la criminalité, de la déontologie policière, et de la loi de ratification de l'ordonnance portant création d'un office nationale de génie militaire et de la production (ONAGEMIP).



La création de l'observatoire permet au gouvernement de disposer d’un centre de recherche et de documentation pour la collecte et le traitement de l’information en vue de contribuer à la sensibilisation et à la vulgarisation pour une meilleure performance axée sur le respect de l’intérêt général et la culture de la probité morale.



L'ONAGEMIP quant à lui permettra à l'armée de contribuer au développement du Tchad, notamment avec l'agriculture ou encore les infrastructures.



La séance plénière s'est déroulée en présence du ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, Mahamat Abali Salah.