Tchad : deux mentions "Excellence" au baccalauréat 2021

Les résultats de la première série d'épreuves du baccalauréat, session 2021, ont été dévoilés dimanche au Tchad. Deux candidats ont obtenu la mention "Excellence", soit une note supérieure à 18/20. Il s'agit de Saleh Abakar Oumar et Ali Mahaamt Rozi, respectivement dans les séries CA et AA.



39 candidats -dont six filles- ont obtenu la mention "Très bien" parmi les 23.725 candidats admis d'office. Ils ont composé dans les séries C, D, G2, A4, AA, DA, M et F.



Au total, l'on note 5971 mentions, toutes séries confondues.



23.725 candidats sont admis d’office au baccalauréat, soit un taux de réussite de 24.45%. 22.729 candidats sont admissibles à l'issue des épreuves écrites.



97.022 candidats ont composé les épreuves du baccalauréat cette année.