Tchad : deux mercenaires et un candidat pris en flagrant délit par une équipe d’agents de l’ONECS

Djamal Sanoussi Adam, Djamal Senoussi Adam et Oursingbé, respectivement candidat et mercenaires, ont été pris en flagrant délit de falsification et usage de faux ce 25 juin au centre de composition du Lycée Félix Eboué.



En effet, Djamal Sanoussi Adam, le candidat en question, et son complice Djamal Senoussi Adam, ont réussi à s'inscrire avec le même numéro matricule NNI. Ils ont été démasqués grâce à l’intervention du système de vérification et d’identification mis en place par l’ONECS, qui utilise le scannage des dossiers de candidature.