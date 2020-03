Tchad : deux nouvelles zones de défense et de sécurité créées

Le décret n° 66 du 12 février 2020 porte création de deux zones de défense et de sécurité.



Il est créé deux zones de défense et de sécurité au sein de l'état-major de l'armée de terre. Il s'agit de la zone de défense et de sécurité n°11 avec poste de commandement à Goz-Beida, et la zone de défense et de sécurité n°12 avec poste de commandement à Pala.