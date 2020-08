Tchad : développement, leadership, Brahim Edji publie un ouvrage sur le rôle du chef de l'État

L'auteur Brahim Edji a annoncé samedi la publication de son ouvrage "Démocratie et développement sous le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno". C’est un ouvrage de 269 page paru aux éditions Toumaï à N’Djaména, avec un sous-titre intitulé « modernité politico-économique et quête du leadership sécuritaire en Afrique ». Le livre de ce fils du Tchad trace en deux parties la diversification de l’économie et la présentation de la stabilité et la diplomatie sécuritaire.



Ce livre a pour focalisation centrale le président Idriss Déby. Comme par exemple cet extrait qui met en lumière les actions du chef de l’État pour contribuer à bâtir son pays et jouer un rôle important dans la pérennisation de la nation tchadienne : « Le président Déby, qui a su passer du statut de seigneur de guerre à celui de démocrate résolu, apporte au peuple tchadien la liberté et la prospérité. Défenseur de l’unité nationale et bâtisseur de la modernité politique au Tchad, il a fait de la jeune démocratie tchadienne une belle aspiration autour d’une vision positive et patriotique de la cohésion sociale et de la pérennité de la nation tchadienne au sein du continent africain ».