Tchad : dialogue et compromis entre le ministère de l'Enseignement et le SYNECS

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation ainsi que le Syndicat National des Enseignants-Chercheurs du Tchad (SYNECS) se sont réunis en concertation pour discuter du communiqué de presse N°003/PR/SG/BEN/2023. La réunion, qui a duré près de deux heures, a abouti à un compromis visant à résoudre les malentendus et à assurer le bon fonctionnement de l'enseignement supérieur.



La réunion s'est déroulée dans la salle de réunion du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, avec la participation du Ministre lui-même et du Bureau Exécutif National de SYNECS.



Après des discussions approfondies, les deux parties ont reconnu les malentendus qui ont pu survenir et ont convenu que le Comité de suivi des recommandations des journées de réflexion sur la redynamisation de l'enseignement supérieur examinera toutes les questions litigieuses afin de garantir le bon fonctionnement de cette institution essentielle.



Le SYNECS a également appelé ses membres à reprendre normalement leurs activités professionnelles, dans un esprit de collaboration et de soutien mutuel.