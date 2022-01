Tchad : dialogue national, politico-militaires, enquête sur la mort de Deby ; le gouvernement s'explique

Pour Mahamat Ahmat Alhabo, ministre de la Justice, s'agissant de la restitution des biens immobiliers des politico-militaires, une commission ad-hoc basée au CNDP se charge de rassembler des renseignements des personnes concernées et la justice fera son travail en fin de compte.



En ce qui concerne la circonstance de la mort de l'ex-président Idriss Deby Itno, le ministre affirmé qu'il était opposé à ce que Deby aille au front mais il n'a pas été écouté. Mahamat Ahmat Alhabo souligne que la circonstance de la disparition de Deby est une affaire internationale autant que nationale. Selon lui, des magistrats enquêtent sur la mort brutale de Deby.



Acheik Ibn Oumar, ministre d'État à la Réconciliation nationale et au dialogue, affirme que la date du 15 février 2022 est maintenue pour la conférence nationale inclusive. En ce qui concerne les politico-militaires, leur participation est incertaine.



Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, répondant à une question sur son "recadrage" par le premier ministre, affirme qu'il "n'est pas un ministre qu'on recadre". "Je suis un ministre qu'on instruit", dit-il.



Et d’ajouter : “Je suis très apprécié par le premier ministre et très apprécié par le président de la République qui pensent que je suis un bon ministre. Ils n'auront pas l'idée de me recadrer”.



Le ministre de la Justice, Souleyman Abakar Adam, indique que des fortes amendes seront infligées aux détenteurs d'armes et aux vitres fumées.