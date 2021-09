Tchad : discorde autour de l’organisation du congrès de l’UNET

L’organisation du congrès du Bureau national de l’Union nationale des étudiants du Tchad (UNET) a failli diviser les membres de ladite association, après quelques rencontres entre les membres du bureau national et ceux de l’UNET, section de N'Djamena. À la sortie de cette assisse, tous étaient d’accord pour l’organisation du congrès à N'Djamena, prévu le 13 septembre 2021.



Ce n’est pas pour la première fois qu’il y a une telle discorde entre les représentants des étudiants, lorsqu’il s’agit de l’organisation du congrès. Il va s’en dire que les images du Congrès organisé à Bongor du 06 au 08 septembre 2018, risqueront de faire surface. Depuis 2015, l’UNET nationale, qui regroupe les 18 institutions universitaires, a perdu sa lettre de noblesse face aux manipulations et implications du ministre tutelle dans les affaires estudiantines.



Tous ceux qui ont présidé cet organe représentatif des étudiants, à commencer par Abakar Al-Amine Dagaya, Nadjio Kaina, Barka le Roi Makissam, Guelem Richard, ont fait du congrès, une porte de décamper aux pressions des étudiants sans penser à l’avenir de cette association, dont les textes sont aujourd’hui vieux et piétinés par les secrétaires exécutifs des différentes sections universitaires. Les préparatifs vont bon train, selon Mathias, membre du bureau national.



Ce congrès, il faut le dire, est sous pression étant donné que le président du bureau national, Amos Aserpe a perdu son statut d’étudiant et son vice-président radié de l’université. L’on souhaite que cette assise ne soit pas une occasion d’organiser une élection, pour mettre un nouveau bureau, au lieu de toiletter les textes de l’UNET nationale et adopter une feuille de route pour les différentes conditions d’études des étudiants des différentes institutions universitaires.