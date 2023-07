Tchad : distribution de colis de viande pour soutenir les ménages vulnérables à N'Djamena

Cette initiative vise à donner la priorité aux personnes malades, aux enfants talibés dans leurs écoles d'apprentissage et aux plus nécessiteux, notamment les femmes veuves, les femmes chefs de ménage, les personnes âgées (hommes et femmes) et les personnes handicapées en général.



L'objectif global de cette campagne est de contribuer à améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables pendant la fête de Tabaski, avec un objectif spécifique de soutenir 5140 ménages vulnérables en distribuant des colis de viande pendant cette période.



Rappelons que la fête de Tabaski commémore le sacrifice d'Abraham et constitue l'une des grandes célébrations du calendrier musulman, marquée par le sacrifice d'un animal. Afin de permettre aux personnes démunies de N'Djamena et de ses environs de célébrer cette fête dans l'esprit de solidarité, SIF et HELP Tchad ont décidé de distribuer des colis de viande.



Au total, 1236 colis de viande ont été distribués à N'Djamena, dont 700 aux personnes hospitalisées (à l'Hôpital de l'Amitié Tchad-Chine, à l'Hôpital Général de Référence Nationale et à l'Hôpital Mère-Enfant), 500 autres colis aux apprenants des écoles coraniques et 36 colis aux volontaires.