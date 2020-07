Tchad : diversification économique, "les entreprises françaises peuvent apporter un concours déterminant"

L'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery, n'a pas occulté la question de la diversification de l’économie tchadienne, mardi, dans son discours prononcé à l'occasion de la commémoration de la fête nationale française du 14 juillet.



Il a indiqué que "les entreprises françaises peuvent apporter un concours déterminant, dans le cadre d’un environnement des affaires à stabiliser et à protéger davantage, en particulier pour les entreprises intervenant dans des secteurs aussi vitaux que l’agro-industrie que l’énergie."



S'agissant des projets de l’Agence Française de Développement, "ils privilégieront une approche de territoire, associant développement rural, accès aux services sociaux essentiels, et montée en responsabilité des acteurs Tchadiens du développement –en particulier les groupements de femmes- sans oublier la préservation des écosystèmes. Ces projets participeront de la dynamique de l’Alliance Sahel", a souligné Bertrand Cochery.



Évoquant le rôle de la France aux côtés de pays africains dont le Tchad, l'ambassadeur a affirmé que son pays "a été à l’origine de l’initiative internationale pour répondre à l’impact du Covid-19 en Afrique, lancée le 15 avril par l’appel de 18 Chefs d’Etats et de gouvernements africains et européens, dont le Président Emmanuel Macron."



La France a également mobilisé les pays du G20 pour "obtenir dans un premier temps un moratoire, historique par son ampleur, du remboursement de la dette de 77 pays dont 41 pays africains."



"Au Tchad, la France, aux côtés de ses partenaires, s’est engagée depuis le début de la crise sur tous les fronts de la riposte. Monsieur le Ministre de la Santé peut en attester, avec qui j’ai passé tant d’heures en appels ou en réunions de coordination", a dit l'ambassadeur.