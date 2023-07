Tchad : double promotion pour l'ex-DG de la gendarmerie, le général Djontan Marcel Hoinati

Ce fut un moment de joie et de fierté lors de la cérémonie organisée par les associations Ngoinkla et Asprovac pour célébrer l'élévation du général Djontan Marcel Hoinati au grade de général de corps d'armée et sa nomination en tant que conseiller spécial du Président de transition.



Dans son discours, la présidente de l'organisation, madame Berthe Ngarbaye, a souligné l'importance de cette célébration pour marquer la promotion du général Djontan en tant que conseiller spécial auprès du Président de la transition et son élévation au grade de général de corps d'armée, une première et une distinction exceptionnelle au sein de la communauté.



Cette cérémonie est le fruit d'un long processus de concertation et de consultation entre les différentes générations, les associations et les regroupements des deux communautés de N'djamena, de l'intérieur du pays et de la diaspora. L'élévation méritée du général Djontan a suscité un soutien unanime au sein des deux communautés, témoignant ainsi de la cohésion sociale autour des projets d'intérêt commun.



Le général de corps d'armée DJontan Marcel Hoinati a exprimé sa fierté et sa reconnaissance lors de cette cérémonie. Il a souligné que toute promotion relève du pouvoir discrétionnaire de la plus haute autorité. Il a exprimé sa gratitude envers Dieu.



Le général Djontan a exprimé sa reconnaissance envers tous les parents, amis et délégations venues des différentes localités du Tchad, ainsi qu'aux neuf chefs de canton et à toute la communauté Ngaman et Mbaye, sans distinction.