Tchad : droits des femmes, une plus grande implication des autorités attendue

N'DJAMENA - La présidente de l'organisation Focus International, Doudji Hapsita Madjire, a animé samedi, à la Maison de Médias du Tchad, une conférence de presse pour militer en faveur de l'égalité de genre, les droits de la femme et la promotion de la paix.



La présidente de l'organisation Focus International, Doudji Hapsita Madjire a affirmé que le programme d'action de la Beijing +25 constitue un appel à agir dans le douze domaines critiques, ouvrant tous les enjeux de la participation politique et économique en passant par la justice, voire même la santé, l'éducation et la lutte contre les violences faites aux femmes.



Pour rappel, la Beijing +25 marque l'engagement pris aux niveaux mondial, régional et sous-régional consistant à mettre un terme aux discriminations, à promouvoir les droits des femmes et à faire avancer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.



L'organisation Focus International a mis un accent particulier dans son programme sur la promotion de la gente féminine dans l’égalité des chances, en collaboration avec les organisations féminines tchadiennes.



"Cette initiative est un plaidoyer auprès des plus hauts autorités pour influencer le processus d'évaluation des contenus résultant des processus de Beijing +25 qui a été lancé sur le plan mondial pour faire connaître aux femmes leurs droits et l'égalité", a relevé Doudji Hapsita Madjire.



Selon elle, les organisations féminines sont réunies auprès du consortium pour s'imprégner de leurs droits à travers des formations.



L'organisation Focus International se dit prête à attirer l'attention du gouvernement sur les cas des violences faites aux femmes.