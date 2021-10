Tchad : en mission au Batha, le directeur de la gendarmerie donne des orientations

Parmi les mesures figurent la levée des barrières de contrôle installées à l'intérieur du pays, l'interdiction formelle de détenir un arme de guerre par les militaires et civils non autorisés et le renforcement de l'autorité de l'État.



Ces mesures sont appliquées à la lettre au niveau de la gendarmerie en général et plus particulièrement dans la province du Batha, constate le général de division Djontan Marcel Hoïnati.



Au plan sécuritaire, le responsable de la gendarmerie a déploré la persistance des conflits intra-communautaires dans la province du Batha. C'est ainsi qu'en chemin vers Ati, le directeur de la gendarmerie s'est arrêté à Ambastna où se trouvait le gouverneur de la province du Batha avec un détachement militaire pour maintenir l'ordre a la suite d'un conflit meurtrier qui a endeuillé des communautés.



Après avoir entendu différents autorités, le directeur de la gendarmerie a pris de mesures en suspendant le commandant de compagnie de la gendarmerie locale et son adjoint.