Tchad : en province, 170 bacheliers distingués par leur établissement

L'Union des élèves du lycée Boustane Al-Arifine d'Abéché, en collaboration avec l'administration dudit établissement, a organisé ce dimanche une cérémonie de reconnaissance aux bacheliers de la session 2019 au sein de l'établissement. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du préfet du département de Ouara, Abakar Maina Mahamat.



Plus de 170 élèves du lycée Boustane Al-Arifine ont obtenu le baccalauréat session de juillet 2019. Un chiffre important qui place le lycée au rang des meilleurs établissements de la province du Ouaddai.



Le proviseur du lycée Boustane Al-Arifine d'Abéché, Mahamat Youssouf Senoussi Ourada a indiqué que ce résultat est obtenu grâce aux efforts fournis par les enseignants. Il a remercié les plus hautes autorités du pays pour le chantier de construction des salles de classe au profit du lycée Boustane Al-Arifine d'Abéché.



Mahamat Youssouf Senoussi Ourada a encouragé les élèves qui ont raté le baccalauréat à redoubler d'efforts pour l'obtenir l'année prochaine.



Le président de l'Union des élèves du lycée Boustane Al-Arifine, Djibrine senoussi Mahamat, a souligné que l'administration du lycée veille jour et nuit pour la réussite de ses élèves. Il a enfin invité les élèves à connaître l'importance de l'éducation afin de poursuivre de longues études.



Un sketch sur le rôle des parents à l'école a été présenté au public. Les cinq meilleurs bacheliers et l'élève exemplaire ont reçu des attestation, tandis que l'élève Naga Youssouf Saleh de la classe de première scientifique avec une moyenne de 17,32/20 a reçu une enveloppe de la part de l'administration.



Les enseignants ont reçu également des attestations de reconnaissance.