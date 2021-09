Tchad : en province, le DG de la gendarmerie donne des consignes sécuritaires

L'occasion pour le n°1 de la gendarmerie nationale de faire le point avec ses hommes autour de la question sécuritaire : les conflits intercommunautaires persistent tout comme les phénomènes criminels tels que la contrebande des marchandises et des produits prohibés qui ne sont pas complètement enrayés.



Pour enrayer ces phénomènes, le général de division Djontan Marcel Hoïnati réitère l'engagement de son institution à lutter farouchement contre les forces du mal sous toutes leurs formes afin d'assurer la sécurité des personnes et leurs biens.



Le directeur rappelle à ses hommes que la question de la sécurité des personnes et leurs biens est une priorité du président du Conseil militaire de transition (CMT).



Djonta Marcel Hoïnati sollicite l'observation stricte des directives du président du CMT, notamment la levée de toutes les barrières à l'intérieur du territoire et également la lutte contre la détention illégale d'armes de guerre par des militaires et civils non autorisés.



Le général exige la collaboration entre les forces de défense et de sécurité d'une part et les autres acteurs de la sécurité d'autre part. La population est également exhortée à collaborer avec les forces de défense et de sécurité, à travers notamment la ligne vert 114 disponible en permanence.